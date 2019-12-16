Решение о введении обязательного госэкзамена по иностранному языку по всех школах нужно отменить. С соответствующим предложением единороссы обратятся в Министерство просвещения.

Решение о введении обязательного госэкзамена по иностранному языку по всех школах нужно отменить. С соответствующим предложением единороссы обратятся в Министерство просвещения.Эксперты и представители общественности признали неготовность отечественной образовательной системы к такому шагу. Об этом заявила координатор партийного проекта "ЕР" "Новая школа", член президиума генсовета партии Алена Аршинова.Введение обязального госэкзамена по иностранному языку к 2022 году недопустимо, подчеркнула она. По ее словам, сложностей и проблем очень много: в школах не хватает квалифицированных учителей для подготовки к экзаменам, а также оборудования, при этом бюджетных денег на его закупку нет.Введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку мещает и отсутствие государственной стратегии развития образования, уверена Аршинова. "Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда можно просчитывать, в каком году можно обеспечить качественную подготовку", – сказала единоросс.На неготовность школ к такому шагу указала и региональный координатор партпроекта в Ростовской области, глава общественной организации "Воспитатели России" Лариса Тутова. По ее словам, в регионе прошло широкое обсуждение вопроса."К обязательному экзамену в 2022 году наша система образования не готова", – констатировала она.На нехватку квалифицированных педагогов обратила внимание и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. "Сегодня в наших школах не хватает 15% учителей. Большая часть из них – преподаватели иностранных языков", – сказала она, отметив, что для сдачи ЕГЭ по иностранному необходим хороший уровень владения языком.У школьников нет мотивации к серьезному изучению иностранных языков, отметила первый замминистра образовательной и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова. Дело в невысокой востребованности этих знаний в повседневной жизни, пояснила она. В республике только 10% старшеклассников сдают экзамен по иностранному языку, уточнила Федорова.В свою очередь Аршинова напомнила, что 60% российских школ находятся на селе, у большинства их выпускников нет потребности в иностранных языках. Более того, введение обязательного ЕГЭ по таким предметам может закрыть ребятам из глубинки путь в ведущие вузы, уверена единоросс."Все предложения участников обсуждений будут доработаны и направлены в Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки", – резюмировала партиец.