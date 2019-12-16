В Италии продолжается развитие истории вокруг бойкота отдельными клубами влиятельного издания Corriere dello Sport. К Милану и Фиорентине, которые отказались сотрудничать с газетой неделю назад, присоединился Интер. Об этом сообщил его тренер Антонио Конте.

В Италии продолжается развитие истории вокруг бойкота отдельными клубами влиятельного издания Corriere dello Sport. К "Милану" и "Фиорентине", которые отказались сотрудничать с газетой неделю назад, присоединился "Интер". Об этом сообщил его тренер Антонио Конте.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Corriere dello Sport 10 дней назад разместили на обложке двух темнокожих игроков "Интера" и "Ромы" под заголовком "Черная пятница", имея в виду, что Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг являются лидерами команд и во многом олицетворяют борьбу в матче.Тогда и "Интер", и "Рома" осудили подобный, как им показалось, "расистский" заголовок, а "Милан" и "Фиорентина" пошли дальше, отказав журналистам издания в аккредитациях на своих матчах до конца сезона. "Интер" ограничился порицанием, но не прошло и недели, как миланцы присоединились к бойкоту.Все дело в том, что на страницах Corriere dello Sport появилось письмо болельщика "Болоньи", который критиковал игру "Интера", его кадровую политику и тренера Конте. Журналисты сопроводили этот материал своими анти-интеровскими комментариями. "Интер" из-за этого отменил пресс-конференцию перед игрой с "Фиорентиной" (1:1).А после воскресного матча Конте рассказал о конфликте клуба с итальянскими медиа: "Что касается бойкота СМИ, то всем занимается юрист. Это не мой выбор, так решил "Интер", приняв эту историю на личный счет. Необходимо подать сигнал на весь мир и каждому, а не кому-то отдельно. Нужно уважение. Как же абсурдно и удивительно было видеть, что ассоциация прессы требует от меня извинений. Им должно быть стыдно".По мнению синьора Антинио, которого цитирует Football Italia, газеты заходят слишком далеко: "Сначала они публикуют расистскую обложку, которая выставляет нас посмешищем. Затем публикуют письмо Михайловича за день до того, как он объявил о своей болезни, хотя он просил их не делать этого. Нужны какие-то рамки"."Если у кого-то есть ручка, это не значит, что он может писать все что угодно. "Интер" хочет изучить это так называемое электронное письмо, потому что, возможно, это фейк, и клуб хочет разобраться, что за этим стоит", – сказал Конте.