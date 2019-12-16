Власти американского штата Калифорния предлагают селить бездомных на круизных лайнерах. Количество бомжей в штате растет, и проблема становится все острее.

С предложением поселить бездомных на лайнерах выступили власти Окленда – в городе с населением 430 тысяч человек насчитывается порядка 3,2 тысячи бездомных. На одном только лайнере можно разместить тысячу человек.В администрации города напомнили, что круизные суда используются для размещения людей после стихийных бедствий, так что опыт в подобном размещении есть. По задумке, суда могут арендовать власти, а размещенные на них жильцы будут оплачивать ренту из своего заработка.Однако в администрации порта идею назвали несостоятельной, поскольку безопасность и охрана на морских объектах регулируется федеральными властями, пишет Life.