Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции во время сдачи похищенного имущества в пункт приема лома.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя и 33-летнего жителя Ковровского района. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).В сентябре текущего года в дежурную часть полиции обратились представители одной из ферм, расположенных на территории района, сообщившие, что обнаружили пропажу нескольких металлических конструкций для привязки скота.Сотрудники полиции, получив сообщение, незамедлительно приступили к проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Оперативники задержали обвиняемых в одном из пунктом приема лома. В автомобилях злоумышленников полицейские обнаружили похищенные несколькими часами ранее конструкции.Установлено, что фигуранты, заранее узнав, какие помещения фермы пустуют, дважды приезжали на территорию и, используя привезенные с собой инструменты, демонтировали несколько конструкций из металла, планируя в дальнейшем их реализовать.Кроме того, в ходе следствия установлено, что один из злоумышленников несколькими неделями ранее приезжал на ферму и похитил более 100 кг труб и листов кровельного железа.Общая масса похищенных металлических изделий превысила 1300 кг.В содеянном обвиняемые сознались.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.