В подъездах жилых домов в Инте (Коми) 15 декабря были сожжены 10 детских колясок. Пожары удалось вовремя потушить, а вскоре по подозрению в поджогах была задержана 20-летняя местная жительница. Ее отправили на медосвидетельствование.

В подъездах жилых домов в Инте (Коми) 15 декабря злоумышленник поджог 10 детских колясок. Пожары удалось вовремя потушить, а вскоре правоохранители задержали и того, кто это мог сделать.Как пишет местная пресса со ссылкой на МВД по Коми, как минимум к семи случаям поджогов детских колясок может быть причастна 20-летняя девушка. Ее отправили на медицинское обследование.Между тем, в республиканском МЧС напомнили, что хранение личных вещей (в частности, колясок, велосипедов, санок и других предметов) в тамбурах подъездов, а также на лестничных клетках и под лестничными маршами многоквартирных домов является грубым нарушением требований пожарной безопасности, и за это предусмотрено административное наказание.Местные правоохранители и сотрудники спасательного ведомства планируют провести рейды по подъездам многоквартирных домов с целью проверить в них соблюдение мер пожарной безопасности.