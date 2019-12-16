Злоумышленники, применив насилие, а также используя в качестве оружия нож и деревянную палку, похитили у потерпевших мобильные телефоны и автомобиль с находящимся внутри имуществом...

СО ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и хищении имущества граждан на сумму около 3 миллионов рублей.Установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками арендовал гараж, куда под предлогом покупки табака пригласил двух мужчин. После того как потерпевшие прибыли по указанному адресу, злоумышленники, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, а также используя в качестве оружия нож и деревянную палку, похитили у них мобильные телефоны и автомобиль с находящимся внутри имуществом, после чего скрылись с места происшествия. Сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона 885 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».К уголовной ответственности привлечен ранее судимый 30-летний мужчина, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53