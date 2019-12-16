В Пензе столкнулись пять автомобилей. В результате от полученных травм на месте скончался ребенок – мальчик 2015 года рождения.

В Пензе столкнулись пять автомобилей. В результате от полученных травм на месте скончался ребенок – мальчик 2015 года рождения. Он находился в машине ВАЗ-2114, уточняет ТАСС. Водитель хэтчбека – женщина – получила травмы и была госпитализирована.Авария произошла на трассе М5 "Урал". На 627 километре столкнулись Nissan Х-trail, Opel Astra, Renault Sandero, Toyota и ВАЗ-2114.