В понедельник, 16 декабря, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского столкнулись Audi и
Mercedes, передает .
По предварительным данным, за ..
В понедельник, 16 декабря, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского столкнулись Audi и
Mercedes, передает .
По предварительным данным, за рулем
Mercedes
сидел 16-летний юноша. Подробности его состояния не раскрываются, передает .
В результате ДТП пострадали водитель Audi и пешеход. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.