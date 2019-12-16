В понедельник, 16 декабря, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского столкнулись Audi и Mercedes, передает . По предварительным данным, за ..

В понедельник, 16 декабря, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского столкнулись Audi иMercedes, передает .По предварительным данным, за рулемMercedesсидел 16-летний юноша. Подробности его состояния не раскрываются, передает .В результате ДТП пострадали водитель Audi и пешеход. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.