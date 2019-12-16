В Островском районе Псковской области грузовая фура во время обгона столкнулась с грейдером. По данным новостного портала Evo-rus.com, инцидент произошел на трассе Р-23.

В Островском районе Псковской области грузовая фура во время обгона столкнулась с грейдером. По данным новостного портала , инцидент произошел на трассе Р-23.В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание грузового автомобиля. Водитель фуры отказался от госпитализации.По данным регионального управления МЧС, в ходе назначенной проверки удалось выяснить, что причиной столкновения стал большегруз.Во время обгона дорожной техники, направляющейся на место дорожных работ, у фуры марки MAN взорвалось одно из колес. Форс-мажор привел к потере управления, столкновению и последующему пожару.