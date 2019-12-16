При осмотре салона машины сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовые свертки с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 2 килограммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона.В ходе патрулирования на 106 км МКАД полицейские обратили внимание на каршеринговый автомобиль, припаркованный на обочине, за рулем которого находился 25-летний приезжий. При осмотре салона машины сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовые свертки с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 2 килограммов.Исследованием установлено, что часть изъятого является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой свыше 1 килограмма. Остальное вещество направлено на экспертизу. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73