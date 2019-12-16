Полиция займётся выяснением причин пожара

Ночью 16 декабря на одной из заправок в Собинском районе сгорела стела с ценами на бензин. Огонь не успел перейти на бензоколонку. В результате происшествия никто не пострадал, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Спасатели получили вызов в 4.15. Уже спустя 15 минут они ликвидировали открытое горение стелы. Полиция займётся выяснением причин пожара.