Вице-премьер РФ Алексей Гордеев дал поручение Минюсту до конца года зарегистрировать санитарные правила по обращению с отходами, чтобы они вступили в силу уже с января 2020 года.

Минюст должен до конца года зарегистрировать новые санитарные правила по обращению с отходами, чтобы они вступили в силу уже с января 2020 года. Такое поручение дал вице-премьер РФ Алексей Гордеев.Предыдущие "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" были приняты в 1988 году и уже не отвечают современным реалиями. Нынешний документ будет направлен на формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и учитывает введение раздельного сбора мусора.Как сообщает "Интерфакс", в соответствии с документом вводится дифференцированный подход к частоте вывоза твердых сухих и мокрых отходов. К примеру, крупногабаритный мусор должен вывозиться один раз в неделю.Гордеев отметил, что новые санитарные правила ждут все участники отрасли, они должны облегчить жизнь простых людей и бизнеса.