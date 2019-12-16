Власти Казахстана опровергли сообщения о том, что крупнейший город республики Алматы может сменить название на Алма-Ата.

Власти Казахстана опровергли сообщения о том, что крупнейший город республики — Алматы — может сменить название на Алма-Ата.Ранее писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов сообщил, что обсуждал идею переименования города с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и что глава республики ее поддержал. В Нур-Султане отмечают: Токаев не поддерживал предложения переименовать Алматы. "Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы", — цитирует РИА Новости советника Токаева Ерлана Карина.Карин отметил также, что президент Казахстана считает: подобные вопросы решаются не в кулуарах, а с помощью выяснения позиции граждан страны.Алматы переводится как Яблоневый. Название было закреплено за городом в конституции страны, принятой в 1993 году. До этого времени город назывался Алма-Ата.23 марта 2019 года столица Казахстана, Астана, была переименована в Нур-Султан — в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.