Пришлось отбиваться лопатой

15 декабря в группе ВКонтакте «Подслушано во Владимире» выложили пост с рассказом о нападении бродячих собак на пенсионерку на улице Полины Осипенко. По словам очевидцев, от собак пришлось отбиваться лопатой.В комментариях владимирцы стали делиться своими историями о встречах со стаями бездомных животных. В основном, по словам комментаторов, собаки орудуют на улице Мира, Нижней Дуброве и на улице Чайковского.При этом, за четыре месяца с середины августа по начало декабря 2019 года во Владимире специалисты отловили 104 бродячих животных. Все они направлены на стерилизацию и передержку в приют «Атлант».