Он будет соединён с Рпенским проездом

Во Владимире мэрия утвердила проект по строительству дороги, соединяющей «Пекинку» с Рокадной дорогой. Строки её строительства пока не называются, сообщает Про Владимир.По документам трасса будет брать своё начало от «Ивановских мануфактур» и идти в трёх направлениях – до улицы Гастелло, Полины Осипенко и до Промышленного проезда, а, возможно, и к ТК «Тандем». Четырёхполосную магистраль планируют оборудовать тротуарами с обеих сторон, а также надземными переходами и ливневой канализацией.Новая дорога также возможно будет соприкасаться с Рпенским проездом, который также пока находится лишь в планах. В приоритете у городских властей – построить Рпенский проезд, поэтому реализация нового проекта начнётся не раньше окончания строительства дороги через реку Рпень.