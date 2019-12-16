В Белом доме всё отрицают

Недавно правительство Москвы опубликовало на официальном сайте территориальную схему по обращению с отходами, по которой в ближайшие 9 лет во Владимирскую область вывезут 8,7 млн тонн мусора.Уже в 2020 году в регион прибудет 666 тысяч тонн московских отходов. При этом, судя по схеме, во Владимирскую область и ранее привозили мусор из столицы, однако в Белом доме этого не признавали. И сейчас в администрации Владимирской области отрицают то, что в регион попадут московские отходы, однако, судя по схеме, дело обстоит иначе.Ниже представлены планируемые объёмы ввоза мусора во Владимирскую область по годам:2020 год – 666 тысяч тонн;2021 год – 949 тысяч тонн;2022 год – 988 тысяч тонн;2023 год – 982 тысячи тонн;2024 год – 943 тысячи тонн;2025 год – 923 тысячи тонн;2026 год – 870 тысяч тонн;2027 год – 911 тысяч тонн;2028 год – 720 тысяч тонн;2029 год – 822 тысячи тонн.После ряда публикаций в СМИ в Белом доме ещё раз сообщили о том, что никакого столичного мусора на территории региона не будет.«Администрация области сообщает, что по распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными отходами не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов. Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамке дополнительных соглашений, их в настоящее время не имеется», - заявил председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Григорий Белов.