Водитель маршрутки под Белгородом заставил 15-летнюю девочку стать попрошайкой. Школьница пыталась оплатить проезд картой, она четыре раза прикладывала ее к терминалу, но он не сработал. Наличных у девочки с собой не было. Тогда водитель велел ее идти по салону с шапкой, чтобы собрать себе на билет.

Водитель маршрутки под Белгородом заставил 15-летнюю девочку стать попрошайкой.Школьница пыталась оплатить проезд картой, она четыре раза прикладывала ее к терминалу, но он не сработал. Наличных же у девочки с собой не было. Тогда водитель маршрутки остановил машину, закрыл двери и велел ее идти по салону с шапкой, чтобы собрать себе на билет. В результате проезд девочки просто оплатила одна из пассажирок, пишет портал Бел.Ru.Инцидент произошел 12 декабря в населенном пункте Таврово в Белгородском районе. Мать девочки подала жалобу в транспортную компанию.Как отмечает портал, это не первый подобный случай в городе. Судя по всему, белгородские водители не отличаются особой вежливостью.