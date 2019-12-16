В Москве под председательством Вячеслава Володина прошло заседание Совета законодателей. Парламентарии обсудили качество и доступность здравоохранения. Одним из ключевых вопросов стал дефицит кадров в отрасли.
В Москве под председательством Вячеслава Володина прошло заседание Совета законодателей. Парламентарии обсудили качество и доступность здравоохранения. Одним из ключевых вопросов стал дефицит кадров в отрасли.
К парламентариям поступает огромное количество обращений со
стороны граждан, отметил Володин. По его словам, люди указывают на проблемы в
сфере здравоохранения на уровне первичного звена, а также районов и областей. Необходимо
обсуждать конкретные вопросы, чтобы выйти на принятие решений, указал он.
"Сделано в здравоохранении много, но мы еще далеки от
совершенства, чтобы выйти на решение задач, которые перед нами ставит
президент, обращаясь к Федеральному собранию", – отметил спикер Госдумы.
Главные проблемы отрасли невозможно решить в короткие сроки, считает Володин. Он обратил внимание главы Минздрава Вероники Скворцовой на
обеспечение медицинских учреждений профессиональными кадрами.
С каждым годом эта проблема обостряется, посетовал спикер
Госдумы. "И если не будут правительством предложены конкретные меры, мы с
вами столкнемся с вызовами, которые невозможно будет решить, как мы, допустим,
решали проблему обеспечения больниц высокотехнологичными диагностическими
устройствами", – предупредил Володин.
К следующей встрече с Вероникой Скворцовой в рамках правительственного часа Госдума подготовит карту нехватки медицинских кадров в регионах. Там будут представлены районные и центральные больницы, где дефицит специалистов составляет более 40%.
Обратил внимание спикер Госдумы и на проблему обеспечения
каретами скорой помощи. Изношено до 60% парка, уточнил он. "Правильно было
бы взять и оказать помощь тем регионам, которые, являясь реципиентами, не могут
эту задачу решить самостоятельно", – сказал председатель нижней палаты.
Со всей ответственностью необходимо подойти и к
обеспечению лекарственными препаратами, а также недопущению поставок
"просрочки", добавил Володин. Парламентарии вместе с федеральной Счетной
палатой и региональными структурами должны контролировать этот вопрос,
подчеркнул законодатель.