В Москве под председательством Вячеслава Володина прошло заседание Совета законодателей. Парламентарии обсудили качество и доступность здравоохранения. Одним из ключевых вопросов стал дефицит кадров в отрасли.

В Москве под председательством Вячеслава Володина прошло заседание Совета законодателей. Парламентарии обсудили качество и доступность здравоохранения. Одним из ключевых вопросов стал дефицит кадров в отрасли.К парламентариям поступает огромное количество обращений состороны граждан, отметил Володин. По его словам, люди указывают на проблемы всфере здравоохранения на уровне первичного звена, а также районов и областей. Необходимообсуждать конкретные вопросы, чтобы выйти на принятие решений, указал он."Сделано в здравоохранении много, но мы еще далеки отсовершенства, чтобы выйти на решение задач, которые перед нами ставитпрезидент, обращаясь к Федеральному собранию", – отметил спикер Госдумы.Главные проблемы отрасли невозможно решить в короткие сроки, считает Володин. Он обратил внимание главы Минздрава Вероники Скворцовой наобеспечение медицинских учреждений профессиональными кадрами.С каждым годом эта проблема обостряется, посетовал спикерГосдумы. "И если не будут правительством предложены конкретные меры, мы свами столкнемся с вызовами, которые невозможно будет решить, как мы, допустим,решали проблему обеспечения больниц высокотехнологичными диагностическимиустройствами", – предупредил Володин.К следующей встрече с Вероникой Скворцовой в рамках правительственного часа Госдума подготовит карту нехватки медицинских кадров в регионах. Там будут представлены районные и центральные больницы, где дефицит специалистов составляет более 40%.Обратил внимание спикер Госдумы и на проблему обеспечениякаретами скорой помощи. Изношено до 60% парка, уточнил он. "Правильно былобы взять и оказать помощь тем регионам, которые, являясь реципиентами, не могутэту задачу решить самостоятельно", – сказал председатель нижней палаты.Со всей ответственностью необходимо подойти и кобеспечению лекарственными препаратами, а также недопущению поставок"просрочки", добавил Володин. Парламентарии вместе с федеральной Счетнойпалатой и региональными структурами должны контролировать этот вопрос,подчеркнул законодатель.