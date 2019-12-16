Популярная певица Алсу появилась на публике в новом образе. Поклонники сравнили артистку с известной телеведущей Ольгой Бузовой.

Популярная певица Алсу появилась на публике в новом образе. Поклонники сравнили артистку с известной телеведущей Ольгой Бузовой.Накануне исполнительница приняла участие в новогоднем шоу "Марка №1 в России". Для мероприятия знаменитость выбрала короткое платье, расшитое пайетками. Образ она дополнила длинными перчатками и обувью на высоком каблуке.Многие пользователи признались, что были разочарованы внешним видом Алсу. По их словам, певица лишилась индивидуальности и стала похожа на других знаменитостей. "Что-то они все на одно лицо. Думала, что Бузова", "Да простят меня фанаты, на Бузову похожа чем-то", – выразили мнение комментаторы.Поклонники выступили в защиту . "Космическая", "Как можно быть такой невероятной и причем всегда?", "Самая стильная на российской эстраде", "Куколка", – написали восхищенные пользователи. Один из комментаторов заявил, что исполнительница выглядит с каждым годом все лучше.14 Дек 2019 в 12:01 PSTМатериал дополняется.