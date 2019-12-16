В эфире украинского телевидения прозвучало сенсационное заявление. Экс-президент Украины может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета. Бывший глава государства был заинтересован в устранении известного корреспондента.

В эфире украинского телевидения прозвучало сенсационное заявление. Экс-президент Украины может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета. Бывший глава государства был заинтересован в устранении известного корреспондента.Заказчики и исполнители преступления поддерживали тесныйконтакт со Службой безопасности Украины. Об этом в эфире телеканала "112Украина" сообщил бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, юристАндрей Портнов.Адвокат напомнил про исчезновение четырех записей с камернаблюдения, зафиксировавших момент убийства Шеремета. Портнов заподозрилруководство МВД в сокрытии этих видео. "Я вам раскрываю тайну следствия –эти четыре видео были изъяты Департаментом национальной государственностиСБУ", – заявил юрист.Он призвал Государственное бюро расследований провести обыскв Службе безопасности Украины, изъять данные о фигурантах преступления ирассказать, какая связь была между ними и спецслужбами. Адвокат выразилуверенность, что предполагаемые преступники были тесно связаны с офицерами СБУ,лояльными тогдашнему президенту .Если выяснится, что фигуранты дела были агентами Службыбезопасности, то это будет означать, что заказчиками преступления являютсячиновники СБУ, связанные с бывшим главой государства, уверен Портнов.Экс-президенту убийство известного журналиста могло быть выгодно, отметилюрист."Порошенко мог отводить от себя какие-то гораздобольшие информационные посылы, либо готовились какие-то другие акции. Но здесьсвязь со Службой безопасности Украины очевидна", – сказал адвокат.Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20 июля2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года.Одним из ни является Андрей Антоненко – участник так называемойантитеррористической операции в Донбассе.На фронте Антоненко находил время для занятий музыкой. Онсочинил неформальный гимн украинских спецназовцев. За это личнопоблагодарил военнослужащего.