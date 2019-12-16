В эфире украинского телевидения прозвучало сенсационное заявление. Экс-президент Украины может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета. Бывший глава государства был заинтересован в устранении известного корреспондента.
В эфире украинского телевидения прозвучало сенсационное заявление. Экс-президент Украины может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета. Бывший глава государства был заинтересован в устранении известного корреспондента.
Заказчики и исполнители преступления поддерживали тесный
контакт со Службой безопасности Украины. Об этом в эфире телеканала "112
Украина" сообщил бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, юрист
Андрей Портнов.
Адвокат напомнил про исчезновение четырех записей с камер
наблюдения, зафиксировавших момент убийства Шеремета. Портнов заподозрил
руководство МВД в сокрытии этих видео. "Я вам раскрываю тайну следствия –
эти четыре видео были изъяты Департаментом национальной государственности
СБУ", – заявил юрист.
Он призвал Государственное бюро расследований провести обыск
в Службе безопасности Украины, изъять данные о фигурантах преступления и
рассказать, какая связь была между ними и спецслужбами. Адвокат выразил
уверенность, что предполагаемые преступники были тесно связаны с офицерами СБУ,
лояльными тогдашнему президенту .
Если выяснится, что фигуранты дела были агентами Службы
безопасности, то это будет означать, что заказчиками преступления являются
чиновники СБУ, связанные с бывшим главой государства, уверен Портнов.
Экс-президенту убийство известного журналиста могло быть выгодно, отметил
юрист.
"Порошенко мог отводить от себя какие-то гораздо
большие информационные посылы, либо готовились какие-то другие акции. Но здесь
связь со Службой безопасности Украины очевидна", – сказал адвокат.
Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20 июля
2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года.
Одним из ни является Андрей Антоненко – участник так называемой
антитеррористической операции в Донбассе.
На фронте Антоненко находил время для занятий музыкой. Он
сочинил неформальный гимн украинских спецназовцев. За это лично
поблагодарил военнослужащего.