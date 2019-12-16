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<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2019-vspylivshij-lazarev-zagovoril-o-yade-na-fone-skandala-s-bilanom.html" target="_blank">Вспыливший Лазарев заговорил о яде на фоне скандала с Биланом</a> - Шумиха вокруг поездки Сергея Лазарева и Димы Билана на Евровидение не утихает. Прокомментировал ситуацию ранее молчавший Сергей, который убежден, что победитель вовсе не тот, у кого оказывается вожделенный трофей.