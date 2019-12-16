Юлия Высоцкая пожаловалась на недомогание. Популярную актрису поддерживают поклонники.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2019-vysockaya-zabolela-posle-otkrovenij-konchalovskogo-ob-ix-razbivshejsya-docheri.html" target="_blank">Высоцкая заболела после откровений Кончаловского об их разбившейся дочери</a> - Юлия Высоцкая пожаловалась на недомогание. Популярную актрису поддерживают поклонники.
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2019-vysockaya-zabolela-posle-otkrovenij-konchalovskogo-ob-ix-razbivshejsya-docheri.html]Высоцкая заболела после откровений Кончаловского об их разбившейся дочери[/url] - Юлия Высоцкая пожаловалась на недомогание. Популярную актрису поддерживают поклонники.