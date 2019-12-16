За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 50 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей.Произошло 345 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский районПо предварительной информации, 9 декабря 2019 г. около 14:00 в г. Муром на ул. Октябрьская у д.100 52-летний водитель автомобиля «Хундэ-Гетц» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада-Калина» под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хундэ-Гетц» и 9-летний пассажир автомобиля «Лада» госпитализированы, водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.ВладимирПо предварительной информации, 10 декабря 2019 г. около 10:40 в г. Владимир на Судогодском шоссе в районе д.41, 36-летний водитель автомобиля «Черри» при выезде на главную дорогу и осуществляя поворот налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада–Гранта» под управлением водителя 1936 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 11 декабря 2019 г. около 13:50 на 109 км автодороги М-8 «Холмогоры» 62-летний водитель автомобиля «Хендэ-I55» допустил съезд в правый по ходу движения кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 12 декабря 2019 г. около 12:35 на 338 км автодороги М–7 «Волга» 41-летний водитель автомобиля «Вольво» допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Газель» под управлением водителя 1968 г.р. который в момент ДТП находился перед автомобилем у моторного отсека. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 13 декабря 2019 г. около 12:30 на 117 км автодороги М-7 «Волга» 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген–Пассат» при перестроении в левую полосу движения не предоставил преимущество в движении двигавшейся по левой полосе в попутном направлении автомобилю «Тойота–Авенсис» под управлением водителя 1990 г.р., после чего автомобиль Фольксваген совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее потоки встречных направлений. В результате ДТП водители автомобилей «Фольксваген» и «Тойота» направлены на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 14 декабря 2019 г. около 7:20 на 30 км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Джетта» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дацун» под управлением водителя 1964 г.р., после столкновения автомобиль «Датцун» отбросило на встречную полосу, где произошло столкнулся автомобилем «Рено – Колеос» под управлением водителя 1959 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Дацун» госпитализирован, водитель автомобиля «Рено–Колеос» направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 15 декабря 2019 г. около 14:50 на 284 км автодороги М-7 «Волга» 51-летний водитель автомобиля «Ниссан-Максима» допустил наезд на ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений, после чего автомобиль «Ниссан» совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Скания» под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП водитель и 46-летний пассажир автомобиля «Ниссан» от полученных травм скончались на месте происшествия.