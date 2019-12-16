Елизавета Аниховская поделилась откровениями. Участница шоу
План Б считает ведущего, который ищет себе в рамках проекта избранницу, достойным
мужчиной с большим сердцем.
Елизавета Аниховская поделилась откровениями. Участница шоу
"План Б" считает ведущего, который ищет себе в рамках проекта избранницу, достойным
мужчиной с большим сердцем.
Лиза так и не сходила с Тимуром Батрутдиновым
на свидание во время съемок проекта на Бали. Но это не помешало ему разглядеть
в ней достойную претендентку на его сердце.
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