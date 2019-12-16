Елизавета Аниховская поделилась откровениями. Участница шоу План Б считает ведущего, который ищет себе в рамках проекта избранницу, достойным мужчиной с большим сердцем.

Елизавета Аниховская поделилась откровениями. Участница шоу"План Б" считает ведущего, который ищет себе в рамках проекта избранницу, достойныммужчиной с большим сердцем.Лиза так и не сходила с Тимуром Батрутдиновымна свидание во время съемок проекта на Бали. Но это не помешало ему разглядетьв ней достойную претендентку на его сердце.Материал дополняется