Елизавета Аниховская поделилась откровениями. Участница шоу План Б считает ведущего, который ищет себе в рамках проекта избранницу, достойным мужчиной с большим сердцем.

Елизавета Аниховская поделилась откровениями. Участница шоу"План Б" считает ведущего, который ищет себе в рамках проекта избранницу, достойныммужчиной с большим сердцем.Лиза так и не сходила с Тимуром Батрутдиновымна свидание во время съемок проекта на Бали. Но это не помешало ему разглядетьв ней достойную претендентку на его сердце.В последний год Аниховская свободна – со своим прежним молодым человекомони расстались хорошими друзьями. Лиза призналась, что Тимур Батрутдинов ейвсегда был симпатичен. "И вот я рискнула и решила, что нужно попробовать", -цитирует участницу шоу "План Б"Материал дополняется