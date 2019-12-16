Даже с венценосными особами случаются неприятности. Так Кейт Миддлтон рассказала о постыдном случае из жизни.

Даже с венценосными особами случаются неприятности. Так Кейт Миддлтон рассказала о постыдном случае из жизни.Сегодня, 16 декабря, в эфире телеканала ВВС выйдет специальный, рождественский, выпуск шоу Мэри Берри, популярнойбританской кулинарной писательницы и телеведущей. Его гостями стали КейтМиддлтон и принц Уильям. Монаршие особы вместе стелеведущей приготовят праздничный обед для волонтеров и работников благотворительных организаций, которые будут трудиться в Рождество.Периодически создатели британской телепрограммы делятся с поклонниками тизерами новых выпусков. Так стало известно, что во времена студенчества Кейт как-то раз подрабатывала барменом ради благотворительности, которой продолжает заниматься и по сей день. Впрочем, не все было гладко и с герцогиней случилась неприятная история."Я была ужасна. Это был временный бар, созданный в рамкахблаготворительной акции Action on Addiction в Ливерпуле. Один раз я тамне накрыла шейкер крышкой, и у меня все разлетелось по потолку", – вспоминает Миддлтон о постыдном случае из своей жизни.Ранее Кейт о еще одном курьезном происшествии в королевской семье. Так первым словом ее маленького сына Луи стало не традиционное "мама" или "папа", а Мэри. Дело в том, что готовясь к съемкам, Кейт неоднократно читала книги популярной ведущей. Малыш с интересом разглядывал одну из обложек, герцогиня рассказал ему, что это – Мэри Берри. Тогда Луи повторил имя знаменитости за мамой.16 Дек 2019 в 2:01 PST