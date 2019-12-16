Актер стал гостем программы Сегодня вечером на Первом канале. Михаил Боярский
признался, что без радости встретил новость о свадьбе наследника Сергея.
Актер стал гостем программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Михаил Боярский
признался, что без радости встретил новость о свадьбе наследника Сергея.
Артист заявил, что институт брака ничуть не изменился:
люди как раньше женились, так и до сих пор оформляют свои отношения с такой же
готовностью. При этом Михаил Боярский сообщил, что сам когда-то не очень
стремился к свадьбе.
Народный
артист сказал, что мужчины, когда вступают в брак, боятся потерять свободу, компанию
и общение с другими женщинами. "Но это в молодом возрасте страшновато, когда
силы есть. Вот когда они иссякают, уже можно жениться", – отметил Михаил Боярский.
Не по себе было звезде, и
когда его сын Сергей в 18 лет заявил, что хочет жениться. "Впечатления неприятные были, я не был готов
к этому", – поделился актер. . "Если бы у меня было 50 сыновей, тут бы понятно
было: еще один, еще один… А здесь нужно было что-то решать и вежливо
интеллигентно говорить: "Делай, что ты считаешь нужным, сынуля".
2 Дек 2019 в 6:02 PST
Страшновато
ему было и отдавать замуж свою дочь Елизавету. уверен, что дети копируют поведение своих родителей.
Если у них был крепкий союз и взаимопонимание, к этому же будут стремиться и их
наследники.
Напомним, 69-летний
был женат один раз. С 1977 года он состоит в браке с Ларисой
Луппиан. Его сын женился в 1988 году, дочь вышла замуж в 2010 году.