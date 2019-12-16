Актер стал гостем программы Сегодня вечером на Первом канале. Михаил Боярский признался, что без радости встретил новость о свадьбе наследника Сергея.

Актер стал гостем программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Михаил Боярскийпризнался, что без радости встретил новость о свадьбе наследника Сергея.Артист заявил, что институт брака ничуть не изменился:люди как раньше женились, так и до сих пор оформляют свои отношения с такой жеготовностью. При этом Михаил Боярский сообщил, что сам когда-то не оченьстремился к свадьбе.Народныйартист сказал, что мужчины, когда вступают в брак, боятся потерять свободу, компаниюи общение с другими женщинами. "Но это в молодом возрасте страшновато, когдасилы есть. Вот когда они иссякают, уже можно жениться", – отметил Михаил Боярский.Не по себе было звезде, икогда его сын Сергей в 18 лет заявил, что хочет жениться. "Впечатления неприятные были, я не был готовк этому", – поделился актер. . "Если бы у меня было 50 сыновей, тут бы понятнобыло: еще один, еще один… А здесь нужно было что-то решать и вежливоинтеллигентно говорить: "Делай, что ты считаешь нужным, сынуля".2 Дек 2019 в 6:02 PSTСтрашноватоему было и отдавать замуж свою дочь Елизавету. уверен, что дети копируют поведение своих родителей.Если у них был крепкий союз и взаимопонимание, к этому же будут стремиться и ихнаследники.Напомним, 69-летнийбыл женат один раз. С 1977 года он состоит в браке с ЛарисойЛуппиан. Его сын женился в 1988 году, дочь вышла замуж в 2010 году.