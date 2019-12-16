Главный новогодний концерт в Крокусе собрал топовых российских исполнителей. Более 50 звезд на протяжении четырех часов представляли неожиданные дуэты. Например, Александр Розенбаум с Зарой спел свой старый хит Как-нибудь. А после выступления пообщался с корреспондентом Дни.ру.

Главный новогодний концерт в "Крокусе" собрал топовых российских исполнителей. Более 50 звезд на протяжении четырех часов представляли неожиданные дуэты. Например, Александр Розенбаум с Зарой спел свой старый хит "Как-нибудь". А после выступления пообщался с корреспондентом "Дни.ру".Александр Розенбаум родился в Ленинграде и всю жизнь не устает в своих песнях признаваться в любви к этому великому городу. Кажется, что и не сказать о Северной Столице лучше, чем стихами Александра Яковлевича: "Боже мой, как люблю, как люблю я домой возвращаться... // Как молитву читать номера ленинградских машин, // И с родной Петроградской у старой мечети встречаться, // Пролетая по белым ночам опьяненной души".Однако большая часть работы у Розенбаума в Москве. "Я 40 лет катаюсь между двумя столицами, – улыбается певец, – находиться в дороге – естественное для меня состояние. Как люди ездят на работу на трамвае или в метро, так и я в самолете".Поэт Марина Цветаева в 1921 году писала в посвящении Анне Ахматовой: "... И поделили мы так просто: //Твой – Петербург, моя – Москва". А вот Александр Розенбаум выделять что-то одно или делить любовь не хочет. "В каждом городе есть плюсы и минусы, удобства и неудобства, поэтому мне не хочется ругать Москву, как порой делают многие люди, – пояснил он. – Москва – огромный мегаполис, столица большой страны. Мне, как приезжему нравится то, как в последнее время похорошела и преобразовалась Москва, хотя некоторые мои знакомые коренные москвичи говорят мне, что все это не по их душе".В Петербурге Розенбаум живет на Васильевском острове, на 2-ой линии, в двухуровневых апартаментах старого дома. А вот в Москве если и ночует, то в гостинице. Отсутствие в столице собственного жилья певец пояснил просто: "Я никому ничего не вылизываю, вот и нет у меня тут квартиры".