Олимпийская чемпионка прокомментировала
известие о том, что 17-летняя фигуристка собралась приостановить
профессиональную карьеру. Татьяна Навка считает, что Алина Загитова
приняла мудрое решение.
Олимпийская чемпионка прокомментировала
известие о том, что 17-летняя фигуристка собралась приостановить
профессиональную карьеру. Татьяна Навка считает, что Алина Загитова
приняла мудрое решение.
Мнением спортсменка поделилась в соцсети. "Знаете, я
восхищена. Насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка! На
сегодня Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании,
выиграла все возможные титулы. К своему юному возрасту она уже стала лучшей
фигуристкой мира!", – высказалась Навка.
Фигуристка отметила, что Алина Загитова четко знает,
что ей нужно. По ее словам, в этом году девушка должна сдать ЕГЭ и
подготовиться к поступлению в вуз. При этом она объяснила, что очень часто
бывает так, что к концу года все силы закончились, и приходится брать небольшой
тайм-аут.
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