Олимпийская чемпионка прокомментировала известие о том, что 17-летняя фигуристка собралась приостановить профессиональную карьеру. Татьяна Навка считает, что Алина Загитова приняла мудрое решение.

Олимпийская чемпионка прокомментировалаизвестие о том, что 17-летняя фигуристка собралась приостановитьпрофессиональную карьеру. Татьяна Навка считает, что Алина Загитоваприняла мудрое решение.Мнением спортсменка поделилась в соцсети. "Знаете, явосхищена. Насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка! Насегодня Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании,выиграла все возможные титулы. К своему юному возрасту она уже стала лучшейфигуристкой мира!", – высказалась Навка.Фигуристка отметила, что Алина Загитова четко знает,что ей нужно. По ее словам, в этом году девушка должна сдать ЕГЭ иподготовиться к поступлению в вуз. При этом она объяснила, что очень частобывает так, что к концу года все силы закончились, и приходится брать небольшойтайм-аут.Материал дополняется