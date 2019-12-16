Затонувшую в бухте Севастополя списанную подводную лодку Б-380 отбуксируют к месту утилизации в понедельник, 16 декабря. Ее корпус уже пришвартован к причальной стенке. Плавучий док ПД-16, в котором находилась подлодка в момент затопления, также планируется поднять на поверхность и утилизировать.

Затонувшую в бухте Севастополя списанную подводную лодку Б-380 отбуксируют к месту утилизации в понедельник, 16 декабря. Ее корпус уже пришвартован к причальной стенке. Плавучий док ПД-16, в котором находилась подлодка в момент затопления, также планируется поднять на поверхность и утилизировать, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.Он заверил, что угрозы экологии в Южной бухте Севастополя, где и произошло ЧП, нет. Все необходимые работы произведены, на месте работали военные моряки Черноморского флота и гражданские специалисты, которые действовали слаженно. "Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет", — цитирует слова Развожаева РИА Новости.Списанные плавдок и подлодка затонули в Севастополе минувшей ночью. Позже подлодка всплыла, пострадавших нет.Большой плавучий док ПД-16 был принят в состав Военно-морского флота в июле 1941 года. НИ док и лодка были списаны и выведены из состава флота более десяти лет назад. Подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" — большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта, находилась в доке на ремонте долгие годы. Экипаж плавдока боролся за судно до последнего.