Маленькая, но очень характерная деталь. После саммита в Париже на официальном сайте президента Украины появился текст итоговой декларации, правда, с небольшими изменениями.

Маленькая, но очень характерная деталь. После саммита в Париже на официальном сайте президента Украины появился текст итоговой декларации, правда, с небольшими изменениями. На них сразу обратили внимание глава ДНР Денис Пушилин и украинская оппозиционная платформа "За жизнь". В украинском переводе поменяли всего несколько слов, в результате исказилась вся суть документа.Вместо фразы "стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" и трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления" появилась заинтересованность в обсуждении лишь "всех правовых аспектов закона об особом статусе".Так украинские власти решили сузить свои обязательства обсуждать весь комплекс вопросов об особом статусе Донбасса, подменив их обсуждением лишь одного закона. Украинские власти, поняв что их мелкое жульничество замечено, вывесили настоящий, согласованный главами государств текст декларации. Хотя от самого стиля в Киеве не отказались.Зеленский пришел на телеканал "1+1" и прямо заявил, что Минские соглашения нужно менять, хотя бы в части контроля над границей. "Со времени Минска прошло уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали "Минск", но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена. Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция", — отметил Зеленский.Звучит, как невыученный урок. Путин не раз объяснял, что в Минских соглашениях "каждый пункт увязан между собой", а последовательность исключительно важна. В ней есть логика. Изменится одно — начнется переписывание остального. А, вернувшись , Путин еще и добавил: "До сих пор не принят закон об амнистии. Договаривались еще в 2015 году. Закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Я представляю, что дальше начнется, — Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям".Сребренница — город в нынешней Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины – стал символом резни самого массового убийства второй половины ХХ века в Европе, когда в 1995 году армия боснийских сербов уничтожила около 8 тысяч мужчин — боснийских мусульман. Собственно, пример этой трагедии Путин и привел как крайне нежелательное развитие событий для Донбасса в случае, если границу с Россией позволить перекрыть украинской армии.Путин назвал именно Сребреницу как очень известный на Западе пример. Хотя зачем далеко ходить. Вполне достаточно и чисто украинских примеров. Но Зеленский тему Сребреницы подхватил и ответил Путину в эфире на телеканале "1+1" заявив, что Сребреницы на Донбассе не будет."Мы — другие люди — свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины. Никакой резни. Мы — другая власть, для нас главное — человеческие жизни. Поэтому я не вижу никаких таких заключений", — сказал Зеленский.Неубедительно. Ведь Путин говорил об украинских националистах. А для них жизнь несогласных не представляет ценности. И опыт — большой. Достаточно вспомнить Великую Отечественную, когда украинские "патриоты" официально сражались в рядах вермахта и в фашистской униформе. Жестокость бандеровцев была в цене у Гитлера. Вот лишь несколько эпизодов, где они себя ярко проявили.Сентябрь 1941-го. Урочище Бабий Яр на окраине Киева. За два дня там были расстреляны 30 тысяч евреев. К расправе эсэсовцы активно привлекали бойцов из Организации украинских националистов (ОУН) (запрещена в РФ). Особую роль в этих убийствах сыграл Буковинский курень ОУН. Затем из этих отморозков фашисты сформировали так называемую "вспомогательную полицию" — 115-й и 118-й батальоны. Полицаи расправлялись с местным населением, охраняли концлагеря и исполняли другую грязную работу.В 1942-м украинские националисты орудовали уже в Белоруссии. Символом их ужасных преступлений стала расправа в деревне Хатынь. Тогда украинские полицаи из того же 118-го батальона согнали 179 жителей деревни в сарай и заживо сожгли всех — стариков, женщин, детей. Рвавшихся из огня расстреливали из пулемета. К концу войны в Белоруссии оставались более 10 тысяч бандеровцев, и советская власть выкуривала их из белорусских лесов вплоть до 1952 года.Еще один страшный эпизод из биографии украинских националистов — Волынская резня 1943 года. Этническая чистка польского гражданского населения на северо-западе нынешней Украины. До 1939 эта территория принадлежала Польше. Украинская повстанческая армия (УПА) (запрещена в РФ) решила эти территории от поляков очистить. Лишь за один день, 11 июля 1943 года, украинские отряды напали одновременно на 150 деревень и сел. Разом уничтожены более 100 тысяч человек, в основном мужчин, женщин, детей. Стариков тоже не щадили. Сейчас 11 июля в Польше — День памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА.В советское время про преступления украинских националистов деликатно умалчивали, дабы не обижать "братский народ". Но события 2014 года, Майдан, госпереворот, война на Донбассе, показали, что и спустя 70 лет идеи и кровавые методы ОУН-УПА на Украине живы и процветают.Страшные кадры из Одессы, где националисты 2 мая 2014 года заживо сожгли в Доме профсоюзов 48 противников госпереворота. Никто не наказан.С самого начала героического сопротивления Донбасса агрессивным сторонникам госпереворота в зону гражданской войны потянулись так называемые добровольческие батальоны — добробаты. Особой жестокостью отличились "Айдар", "Азов", "Днепр", "Донбасс" (запрещены в РФ).После отступления батальона "Айдар" в сентябре 2014-го в селе Крынка Донецкой области ополченцы обнаружили братскую могилу, где хоронили расстрелянных в затылок мирных жителей. На всех телах — следы пыток. Одна из женщин была беременна. Зверства в лучших традициях полицаев времен Великой Отечественной.В 2016 году была опубликована книга "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков 2014-2016". Автор — член Общественной палаты Максим Григорьев. Он скрупулезно задокументировал свидетельства очевидцев, жителей Донбасса и ополченцев, что оказались в плену у националистов, но чудом спаслись. Их рассказы о пытках и истязаниях ужасают."Пострадавший житель Донбасса Дмитрий Клименко свидетельствует: "Я был захвачен 8 июля 2014 года батальоном "Донбасс" у себя дома. Достав нож, один из батальона "Донбасса" начал бить меня ножом в ногу, продолжая допрос. После этого другой принялся наносить мне удары электрошокером. Вся эта инквизиция продолжалась десять часов, — говорится в книге. — Меня топили. На лицо накидывают тряпку, два здоровых быка — на одну руку и держат. А пятый наливает воду на тряпку, когда тряпка намокает, ты начинаешь вдыхать воду. И от нехватки воздуха, так как тряпка мокрая, начинаешь в себя втягивать воду, которую тебе льют на лицо, и задыхаешься. Я не знаю, это, наверное, хуже, чем утонуть. В дальнейшем я потерял счет допросам, пыткам и времени. После автозака меня перевели в холодильник в том же аэропорту".Можно долго перечислять. Для книги были опрошены 200 пленных. Стиль националистов понятен. А Зеленский говорит, что Сребреницы в Донбассе не будет, если украинская армия возьмет Донбасс в кольцо. А Зеленского тогда и не спросят. Для националистов жизнь даже своих ничего не стоит, если убийство работает на их цель. Достаточно вспомнить "небесную сотню" на Майдане.