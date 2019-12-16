Жильцы одной из многоэтажек в Нижнем Новгороде оказались в центре жуткой истории. Мать не стала хоронить свою дочь, а держала ее тело в гробу прямо в собственной квартире.

Семья, в которой произошла трагедия, считала нелюдимой. 20-летняя девушка появлялась во дворе лишь в сопровождении матери, сама мать сторонилась окружающих.В конце ноября девушка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Спасти ее не удалось, при этом скорую и полицию вызвали соседи. Мать и бабушка на случившееся никак не отреагировали, что смутило соседей, но странности, как выяснилось, только начинались.Тело дочери женщине вернули спустя несколько дней в гробу, крышка от которого стояла в подъезде вплоть до визита участкового, которого вызвали обеспокоенные жильцы. Примерно на десятый день из квартиры стал доноситься сильнейший запах гниения, через вентиляцию он распространился по всему дому. Тогда пришлось вызывать МЧС.Спасатели вскрыли квартиру и увидели обклеенные фольгой стены – так женщина защищалась от инопланетян. В гробу лежало полуразложившееся тело. Мать вернулась только вечером и попыталась устроить скандал, после чего ее забрали в психиатрическую клинику.За телом на следующий день явились работники ритуальной службы. Останки они транспортировали на лифте, который оказался испачкан продуктами разложения. Теперь жильцы дома ждут работников санитарных служб, которые должны обработать подъезд, пишет "Комсомольская правда".