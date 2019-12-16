Он хотел её продать
26-летний житель Мурома пойдёт под суд за кражу автомобиля, стоимостью 300 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Владимирской области.
В конце марта житель Мурома припарковал машину возле дома, но не смог её там обнаружить спустя некоторое время. После обращения 39-летнего жителя Мурома в полицию, сотрудники органов выявили человека, укравшего машину стоимостью 300 тысяч рублей. По словам задержанного, он хотел продать машину.
Полицейские вернули автомобиль владельцу. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.