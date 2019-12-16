Он хотел её продать

26-летний житель Мурома пойдёт под суд за кражу автомобиля, стоимостью 300 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Владимирской области.В конце марта житель Мурома припарковал машину возле дома, но не смог её там обнаружить спустя некоторое время. После обращения 39-летнего жителя Мурома в полицию, сотрудники органов выявили человека, укравшего машину стоимостью 300 тысяч рублей. По словам задержанного, он хотел продать машину.Полицейские вернули автомобиль владельцу. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.