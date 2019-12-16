В Луганске в воскресенье прошел митинг, на котором жители республики почтили память работников СМИ, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

В Луганске в воскресенье прошел митинг, на котором жители республики почтили память работников СМИ, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. К памятнику в центре города частники церемонии возложили цветы и зажгли лампады, пишет РИА Новости."Мы вспоминаем военкорров, отдавших жизнь за правду об украинской агрессии в Донбассе, которую они несли миру. Светлая память героям", — написал в Twitter глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.В России День памяти журналистов отмечается 15 декабря. В 2014 году в Донбассе погибли специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин.