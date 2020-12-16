Владимирской области перечислят ещё 28 млн на закупку препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях.

16 декабря во время брифинга по ситуации с ковидом директор департамента здравоохранения Владимирской области затронула тему обеспечения пациентов необходимыми препаратами.В рамках субсидии в 51 млн рублей регион в декабре закупил лекарства от коронавируса.«По моим сведениям, уже 4 200 жителей получили медикаменты. Владимирской области перечислят ещё 28 млн на закупку препаратов для лечения пациентов с Covid-19 в амбулаторных условиях», – сообщила она.