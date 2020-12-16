Представили макет будущего парка. Речь о концепции благоустройства территории заброшенных садов у Дворца детского (юношеского) творчества. Работы вели, начиная с лета. Специалисты изучили

Представили макет будущего парка. Речь о концепции благоустройства территории заброшенных садов у Дворца детского (юношеского) творчества. Работы вели, начиная с лета. Специалисты изучили территорию и предложили варианты, как её можно благоустроить. Все нюансы концепции дизайнеры и архитекторы обсуждали с владимирцами. Осенью прошли общественное обсуждение концепции и открытая интернет-дискуссия, организованные городской Общественной палатой. Дмитрий Жученко, член