По словам Светланы Евгеньевны, она счастлива работать в музее и заниматься любимой деятельностью.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, отвечая на вопросы прессы, подчеркнула, что не стремится в политику и не планирует уходить из учреждения.Напомним, что вбросы о, якобы, имеющемся желании у Светланы Евгеньевны поучаствовать в политической жизни Владимира, несколько раз появлялись в различных анонимных источниках. Однако, руководитель музея отмечает, что работа в нём её полностью устраивает.«Если я говорю о проблемах, то это не значит, что хочу уйти от них. Музейная работа – выставки, реставрация и так далее, для меня – это огромное удовольствие. Я хочу заниматься ей пока есть силы», - пояснила она.Завершилась пресс-конференция рассказом о снижении турпотока и доходов ВСМЗ из-за пандемии Covid-19.Напомним, что сейчас музейщики активно вовлечены в подготовку, на который учреждение потратит около 7,5 млн рублей. Рассматриваются различные варианты изменения облика памятника архитектуры, проводятся консультации со специалистами. Ремонт объекта культурного наследия начнётся после разработки ПСД и определения источников финансирования на его восстановление.