Владимирец Илья Петров стал донором костного мозга для пациента Кировского НИИ гематологии и переливания крови.

Владимирец Илья Петров стал донором костного мозга для пациента Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«Обследование показало совместимость с генами для больного. Кировские врачи успешно пересадили стволовые клетки, а человек получил шанс на полноценную здоровую жизнь», - подчеркнули в обладминистрации.Как рассказал Илья Петров, он не знаком с прооперированным человеком. Известно, что мужчина практически ровесник нашего земляка.«Многие думают, что забор костного мозга – это нечто страшное. В действительности, это не так. Тебе дают специальные препараты, которые повышают концентрацию стволовых клеток, а затем забирают кровь. Процесс совершенно безболезненный и напоминает сдачу тромбоцитов», - отметил донор.Добавим, что 16 декабря Илья Петров получил заслуженную награду – медаль «За содействие донорскому движению».Мужчине 35 лет, он награждён нагрудным знаком «Почётный донор России», работает инженером-механиком в компании «РМ Нанотех».В 2017 году Илья вошёл в национальный реестр потенциальных доноров костного мозга. На сегодняшний день в списке более 1000 жителей Владимирской области.