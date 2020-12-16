Досрочные каникулы. Они начнутся с 21 декабря, но уйдут на них не все школьники. Ситуация с заболеваемостью в общеобразовательных организациях везде разная, отметили в департаменте

Досрочные каникулы. Они начнутся с 21 декабря, но уйдут на них не все школьники. Ситуация с заболеваемостью в общеобразовательных организациях везде разная, отметили в департаменте образования. На больничном по коронавирусу сейчас находятся 451 учащийся и 361 преподаватель. Больше всего педагогов болеет в Юрьев-Польском, Ковровском и Петушинском районах. Решение об уходе на каникулы с 21 декабря