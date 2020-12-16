От многоквартирного дома остались только стены. В Гусь-Хрустальном районе в деревне Ильичёво сгорел деревянный многоквартирный дом. Получив сообщение о пожаре, огнеборцы сразу выехали на

От многоквартирного дома остались только стены. В Гусь-Хрустальном районе в деревне Ильичёво сгорел деревянный многоквартирный дом. Получив сообщение о пожаре, огнеборцы сразу выехали на место. По прибытии обнаружили, что огнём охвачена вся площадь постройки – в 72 кв.метра. Как выяснилось позже, в доме располагалось 4 квартиры, но проживали люди только в одной из них. Как