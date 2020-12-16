Обсудили лучшие добровольческие практики. «Единая Россия» впервые провела масштабный социальный онлайн-форум. В нем приняли участие представители волонтерских центров партии по всей

Обсудили лучшие добровольческие практики. «Единая Россия» впервые провела масштабный социальный онлайн-форум. В нем приняли участие представители волонтерских центров партии по всей стране. Участие в форуме приняли и волонтеры из нашего региона. Среди них – Андрей Прохоров. Волонтером он стал благодаря коллегам по областной Молодежной Думе. Сегодня он не только юный парламентарий, но также и опытный