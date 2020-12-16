В следующем году в России пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. За девять месяцев до голосования эксперты ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) фиксируют попытки дискредитации выборов и подрыва их легитимности.

В следующем году в России пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. За девять месяцев до голосования эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) фиксируют попытки дискредитации выборов и подрыва их легитимности.Дискредитация будущих парламентских выборов ведется по шести направлениям, рассказал председатель НОМ Александр Брод. По его словам, предпринимаются попытки убедить общественность в отсутствии конкуренции, критикуются организаторы выборов и само электоральное законодательство"Общественное наблюдение преподносится как фиктивное, тема отказа в регистрации оппозиционных партий и их кандидатов подается как повод для обращения в международные организации и начала акций протеста, продвигается миф о повсеместном использовании административного ресурса", – рассказал Брод. В НОМ ожидают массированной критики электоральных нововведений – многодневного и электронного голосования.По мнению экспертов ассоциации, дискредитация предстоящих думских выборов будет проходить в несколько этапов. К весне начнется массированная критика обновленного состава ЦИК и организаторов голосования, ближе к лету – информационная кампания против "Единой России", в июне запустят тему об отсутствии политической конкуренции с критикой правил регистрации партий и кандидатов."В день голосования 19 сентября для формирования и поддержки недовольства будет проведена массированная информационная атака с трансляцией в СМИ и социальных сетях фейковых сообщений о мнимых нарушениях, массовых фактах принуждения к голосованию", – считают аналитики НОМ.Для недопущения такого развития событий необходимо создать широкую сеть наблюдения за голосованием на всех этапах – от подготовки до устранения проблем в ходе парламентских выборов, отметил Брод. Создание атмосферы открытости и прозрачности процесса позволит избежать или снизить риски. сказал эксперт в ходе пресс-конференции в .Оппозиция уже сделала первый шаг к дискредитации будущих выборов, считает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что блогер Алексей Навальный на встрече с депутатами Европарламента попросил их не признавать итоги голосования. Очернение избирательной системы может привести к государственному перевороту, напомнил эксперт об опыте других стран.В свою очередь директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что манипуляции с социологическими данными уже запущены, раскачивается тема поражения "Единой России" на предстоящих выборах.Прием оппозиции с объявлением о том, что выборы будут нечестными и незаконными, применялся в Белоруссии, Боливии и Венесуэле для организации революции, напомнил профессор кафедры российской политики факультета политологи МГУ Андрей Манойло. Массированная информационная атака обычно начинается за 6-7 месяцев до выборов, подчеркнул эксперт.