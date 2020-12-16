К экипажу дорожно-патрульной службы обратилась женщина и попросила о помощи...

«Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по Зеленоградскому административному округу города Москвы помогли женщине оперативно доставить ребенка в медучреждение», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе несения службы в районе Георгиевского проезда города Зеленограда к экипажу дорожно-патрульной службы в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Артема Виноградова и лейтенанта полиции Николая Ковалева обратилась женщина и попросила о помощи. Она пояснила, что у нее в машине шестилетняя дочь уже несколько минут находится без сознания.Оценив обстановку, сотрудники ГИБДД приняли решение о незамедлительном сопровождении автомашины, где находился ребенок, в медицинское учреждение. По прибытии офицеры помогли в транспортировке ребенка в приемное отделение.Благодаря действиям инспекторов девочке вовремя была оказана медицинская помощь, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81