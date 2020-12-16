Новая редакция Закона «О приватизации государственного имущества Владимирской области» вступит в силу после публикации на официальном портале правовой информации.

Закон «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О приватизации государственного имущества Владимирской области» подписан и направлен на регистрацию и официальное опубликование. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Новая редакция Закона «О приватизации государственного имущества Владимирской области» вступит в силу после публикации на официальном портале правовой информации. Этот закон регламентирует компетенции органов государственной власти Владимирской области в сфере приватизации государственного имущества региона.Напомним,ранееадминистрация областизаявила о приватизации ряда крупных предприятий . Это комбинат Тепличный, ДСУ-З , Владимиртеплогаз, Владимирское карьероуправление. Общественники и законодателипотребовалипровести приватизацию открыто и публично. Теперь , согласно закону,рабочая группабудет рассматривать каждый объект отдельно. И тщательно изучать предложения претендентов, с тем чтобы предприятия и дальше работали на благо области.