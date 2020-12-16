Коронавирус в России продолжает массово заражать. Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны.

Коронавирус в России продолжает массово заражать. Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны.В оперативном штабе рассказали, что за сутки диагноз поставили 26 509 гражданам. У 17,8 % из них нет ярко выраженным симптомов. Выздоровели 26 490 человек, скончались 596 пациентов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве – 5 028. Далее идет Санкт-Петербург, где выявили 3 758 инфицированных. На третьей позиции находится Московская область с 1 477 заразившимися.Много заболевших также обнаружили в Нижегородской, Архангельской, Свердловской областях. Меньше всего случаев заражения – в Еврейской автономной области, Чукотской и Ненецком автономных округах.Всего с начала заразились 2,73 миллиона человек. Победили болезнь 2,17 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 48,5 тысячи пациентов.Отметим, что власти страны не планируют объявлять режим самоизоляции в новогодние праздники. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении или ослаблении ограничений по COVID-19.Напряженная ситуация наблюдается в странах Европы. Власти Германии, Литвы и Нидерландов сообщили о введении жесткого карантина. Ограничительные меры вызвали волну протестов.