Ёлочные базары в столице Костромской области продолжат работу до Нового года.

Ёлочные базары в столице Костромской области продолжат работу до Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.До 31 декабря живую хвойную красавицу в Костроме можно будет приобрести на Центральном рынке возле Театра кукол, на улице Ленина возле ТЦ «Семёрка», на улице Индустриальной рядом с домом №17. Эти площадки откроются с 20 декабря.Начиная с понедельника, 21 декабря, главный символ Нового года можно будет купить у ТЦ «Солнечный» по адресу Кинешемское шоссе, 76. С 24 продажи стартуют у ТЦ «Паново».