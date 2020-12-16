Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил во вторник областную клиническую больницу в Могилеве. Во время встречи с медиками политик произнес пламенную речь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил во вторник областную клиническую больницу в Могилеве. Во время встречи с медиками политик произнес пламенную речь.Глава республики заявил, что не собирается делать Конституцию под себя. По его словам, решение о принятии поправок остается за народом. "Все будете решать вы", – подчеркнул Александр Лукашенко.При этом президент отметил, что пока не собирается уходить. Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию до тех пор, пока последний врач или омоновец не скажут ему, что он сделал свое дело.Его главная задача сегодня – сохранить страну для внуков. Лукашенко добавил, что Белоруссия является центром цивилизации, центром Европы, и поэтому всегда будет востребована. "Я не выдумываю", – сказал он.Ранее президент обвинил западных лидеров в попытке дестабилизировать обстановку в республике. По его мнению, злоумышленники рассматривают Белоруссию как трамплин для нанесения удара по России.пожелал российскому коллеге Владимиру Путину терпения. "Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Россию", – сказал он на недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета.Отметим, что в Белоруссии уже несколько месяцев не утихают акции протеста. По данным независимых СМИ, в них участвуют более миллиона граждан. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных.В некоторых городах силовики разгоняют протестующих. При задержаниях они используют дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Многие участники беспорядков позднее пожаловались на избиения.