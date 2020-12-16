Передача временного удостоверения депутата Госсовета Республики Коми социологу Максиму Шугалею состоялась в Сыктывкаре.

Передача временного удостоверения депутата Госсовета Республики Коми социологу Максиму Шугалею состоялась в Сыктывкаре.Шугалей получил соответствующие документы от председателя избирательной комиссии Коми Дмитрия Митюшева. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале."Шугалей еще раз с заметным волнением в голосе поблагодарил всех, кто за него голосовал и переживал", – написал он.По словам Шугалея, после того, как о его участии и победе на выборах узнали тюремщики "Митиги", условия содержания сразу же изменились.Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прибыли в 2019 году в Ливию для проведения социологической работы. Россияне предоставили все документы и заранее предупредили Правительство национального согласия (ПНС) о своем визите. Однако их похитили боевики и поместили в неофициальную тюрьму "Митига".Ученые были освобождены 10 декабря 2020 года.