Марат Мансурович прошёл путь от государственного налогового инспектора до заместителя начальника межрегиональной инспекции. С апреля 2014 по март 2018 год занимал пост руководителя отдела контроля налоговых органов в Федеральной налоговой службе.

С 14 декабря исполняющим обязанности начальника владимирского областного управления ФНС России назначен государственный советник РФ 3 класса Марат Фахретдинов.Он родом из Москвы. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ, а также Российский университет кооперации Центросоюза РФ, РАНХиГС.Марат Мансурович прошёл путь от государственного налогового инспектора до заместителя начальника межрегиональной инспекции. С апреля 2014 по март 2018 год занимал пост руководителя отдела контроля налоговых органов в Федеральной налоговой службе.За заслуги в профессиональной деятельности, эффективную и безупречную службу награждён ведомственными грамотами, медалью лауреата премии им. Ю.В. Андропова, знаком «Отличник ФНС России», медалью «За безупречную службу» второй степени, юбилейной медалью «30 лет налоговых органов Российской Федерации».Марат Фахретдинов - мастер спорта по гребному слалому и Чемпион России в этом виде спорта.