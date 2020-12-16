Марат Мансурович прошёл путь от государственного налогового инспектора до заместителя начальника межрегиональной инспекции. С апреля 2014 по март 2018 год занимал пост руководителя отдела контроля налоговых органов в Федеральной налоговой службе.
С 14 декабря исполняющим обязанности начальника владимирского областного управления ФНС России назначен государственный советник РФ 3 класса Марат Фахретдинов.
Он родом из Москвы. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ, а также Российский университет кооперации Центросоюза РФ, РАНХиГС.
Марат Мансурович прошёл путь от государственного налогового инспектора до заместителя начальника межрегиональной инспекции. С апреля 2014 по март 2018 год занимал пост руководителя отдела контроля налоговых органов в Федеральной налоговой службе.
За заслуги в профессиональной деятельности, эффективную и безупречную службу награждён ведомственными грамотами, медалью лауреата премии им. Ю.В. Андропова, знаком «Отличник ФНС России», медалью «За безупречную службу» второй степени, юбилейной медалью «30 лет налоговых органов Российской Федерации».
Марат Фахретдинов - мастер спорта по гребному слалому и Чемпион России в этом виде спорта.