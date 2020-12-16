Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с отчетом в городской думе. Градоначальник высказался об ограничениях из-за коронавируса в предстоящем году.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с отчетом в городской думе. Градоначальник высказался об ограничениях из-за коронавируса в предстоящем году.Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие месяцы в городе продолжат действовать ограничения по COVID-19. Градоначальник уточнил, что меры защиты населения от коронавируса будут "мягкими".По словам мэра, основным способом поддержки горожан является возможность работать без локдаунов. Если бы власти закрыли Москву на карантин, то это обернулось бы банкротством предприятий и ростом безработицы."Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер до последнего", – пояснил Собянин и отметил, что вся система здравоохранения была мобилизирована для борьбы с пандемией.Всего заразились 708 530 человек. За прошедшие сутки диагноз поставили 5 028 горожанам. Выздоровели и покинули больницы 545 430 пациентов, скончались 10 095 жителей столицы.Осенью в городе ужесточили ограничения. Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. Выходить на улицу им следует только в случае крайней необходимости.Школьники старших классов и студенты городских вузов переведены на дистанционный режим обучения. Льготный проезд на общественном транспорте временно остановлен.